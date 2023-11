Visite de courtoisie à Mbour: Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé effectue sa prière du vendredi à la grande mosquée feu Thierno Mouhamadou Mansour Barro

Arrivé sur les lieux vers 13heures 43 minutes, le chef de l'exécutif régional a été accueilli par le Khalife de la famille Barro, Cheikh Ahmet Tidiane Barro. Ce dernier avait à ses côtés d'autres membres de la famille et les fidèles. Vêtu d'un boubou blanc, cette teinte représente la pureté ou la simplicité, M. Baldé s'est rendu à la grande mosquée pour effectuer cette prière importante dans le calendrier musulman.



En effet, Oumar Mamadou Baldé a participé à la prière du vendredi avec sa délégation à la grande mosquée de feu Thierno Mouhamadou Mansour Barro. Cette prière, assistée par un nombre important de dignitaires religieux de la famille de cet érudit de l'islam et de fidèles.



C'est le Khalife même qui a dirigé la prière. Prenant la parole après cette prière, le Gouverneur est revenu sur les priorités du Comité régional de développement (Crd) de la région de Thiès. Il a encore insisté sur trois axes qui seront les priorités de cette région qui regorge d'énormes potentialités à savoir: le renforcement de la sécurité, la poursuite et l'amplification du développement économique et social de la région, le renforcement et la bonification de la relation entre le spirituel et le temporel.



Pour sa part, Cheikh Ahmet Tidiane Barra, Khalife de la famille Barro, a affiché sa détermination à l'accompagner dans les chantiers à Thiès qui couvrent sa lettre de mission. Il a prié non seulement pour un Sénégal de paix, mais surtout pour la réussite totale du Gouverneur et son équipe sur cette mission noble.



Après cet entretien riche en enseignement, le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé s'est également recueilli aux mausolées de la famille Barro. La visite de courtoisie s'est terminée dans l'après - midi vers 15 heures chez la famille feu Thierno Mouhamadou Mansour Barro.