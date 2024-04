Visite de Charles Michel à Bassirou Diomaye Faye : Focus sur le pétrole, le gaz et la migration

Comme annoncé précédemment, Charles Michel, président du Conseil européen, effectuera une visite à Dakar ce lundi 22 avril. Le Belge prévoit une rencontre avec le ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration africaine, Yacine Fall, avant un entretien avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



La rencontre entre le président sénégalais et le président du Conseil européen est prévue à 19h GMT. Les discussions porteront sur l'état de la coopération multilatérale entre le Sénégal et l'Union européenne, en mettant l'accent sur des sujets tels que l'énergie, la migration et l'exploitation des ressources naturelles.



Cette occasion permettra au président Bassirou Diomaye Faye de présenter en détail sa vision du partenariat stratégique entre le Sénégal et l'Europe, ainsi qu'avec la communauté internationale dans son ensemble.