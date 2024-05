Visite Nocturne du Ministre de l'Intérieur : Focus sur Thiès, Saly et Mbour

Le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur, a entrepris une série de visites pour évaluer la situation opérationnelle de la police nationale. Après ses déplacements à Dakar et Guédiawaye, il s'est rendu dans la nuit à Thiès puis sur la Petite Côte. À Thiès, il a observé la densité du trafic automobile et les activités des motos-Jakartas, rencontré des jeunes délinquants arrêtés par la police, et constaté les limitations d'espace et de moyens au commissariat central. Il a ensuite visité Saly et Mbour, notant les défis de mobilité résultant de l'explosion démographique. Son départ vers 2 heures du matin était marqué par sa détermination à améliorer les conditions de sécurité.