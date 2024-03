Violents affrontements entre partisans de Diomaye Faye et Amadou Ba aux Parcelles Assainies

Les Parcelles Assainies ont été le théâtre de violents affrontements entre partisans de Bassirou Diomaye Faye et ceux d'Amadou Ba, avec des voitures incendiées, plusieurs blessés graves et de nombreuses arrestations. Ces affrontements ont éclaté dimanche alors que les deux camps menaient leur campagne présidentielle dans la région.



Les incidents ont débuté vers 13h30 lorsque la caravane du candidat de Pastef, en provenance de la VDN, est entrée en confrontation avec des jeunes partisans de l'ancien Premier ministre Amadou Ba à l'Unité 7. Les tensions ont rapidement dégénéré en bagarres, jets de pierres et autres violences, causant des dégâts matériels importants et semant la panique parmi les habitants et les commerçants locaux.



L'intervention rapide des forces de l'ordre, notamment du commissariat de l'Unité 15 et du commissariat principal des Parcelles Assainies, a permis de contenir la situation et d'effectuer plusieurs arrestations pour calmer les violences."