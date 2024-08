Violente agression à Darou Rahman : Une femme gravement blessée après avoir repoussé son voisin

Dans la commune de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye), une violente agression a eu lieu à Darou Rahman, où une femme de 30 ans, connue sous le surnom de A., a été sauvagement attaquée après avoir refusé les avances de son voisin. L'incident s'est produit jeudi matin. Selon des sources de Senego, l'agresseur, après avoir tenté de la violer, l'a violemment frappée à plusieurs reprises avec un marteau.

Alertés par ses cris, des voisins sont intervenus et ont trouvé A. gisant dans une mare de sang, gravement blessée.

La victime souffre de multiples blessures, dont des fractures au bras et au crâne, illustrant la gravité de l'agression.

Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Dalal Jam pour un premier traitement, mais son état critique a nécessité son transfert à l'hôpital HOGGY.

Malheureusement, l'intervention chirurgicale essentielle pour soigner ses blessures n'a pas encore été effectuée, faute de moyens financiers et d'informations suffisantes.

Ce drame survient seulement quelques jours après un autre incident tragique impliquant deux meurtres à Pikine Technopole.



-------

pulse senegal