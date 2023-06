Violences au Sénégal : Ousmane Sonko annonce la publication d'un mémorandum, ce mardi

Le leader du parti Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko a annoncé la publication d'un mémorandum sur l'affaire Sweet Beauté. Le leader de l'opposition, va revenir sur tout ce s'est passé pendant deux ans et surtout la décision qui a été prise par le juge sur sa condamnation de deux ans pour "corruption de jeunesse".



"Mes chers compatriotes, le bureau politique national de Pastef /Les patriotes vous donne rendez - vous à 17h 30 au siège Keur Maodo pour la présentation du mémorandum sur les violences de l'Etat du Sénégal contre les populations. Ce mémorandum reviendra en détails sur les différents événements avant, pendant et après la décision judiciaire inique du 1 er juin 2023", a écrit Ousmane Sonko.





Pour rappel, Ousmane Sonko a été poursuivi pour viols répétitifs et menaces de mort, a vu les faits requalifiés pour être condamné pour corruption de la jeunesse face à son accusatrice, Adji Sarr. Dans ce mémorandum, le responsable du parti Pastef devrait donner sa version, lui qui n'a pas assisté au procès.