Violence contre un bus DDD à Pikine : Les travailleurs réclament des poursuites judiciaires contre les coupables

Les travailleurs de la société Dakar Dem Dikk ont exprimé leur indignation après qu'un de leurs bus a été attaqué, saccagé et incendié par des jeunes à Pikine. Ils appellent la direction générale de l'entreprise à engager des poursuites judiciaires contre les responsables de cet acte et exhortent les citoyens sénégalais à protéger les bus de DDD, considérés comme un patrimoine national.



Le Secrétaire général du syndicat des travailleurs de DDD a vivement condamné cet incident, soulignant qu'aucun problème de ce genre n'avait été rencontré depuis l'arrivée des nouveaux bus. Il a exprimé sa surprise face à cet acte et a insisté sur l'importance des bus pour la société et pour la population.



Masseck Ndiaye, représentant syndical, a exprimé sa profonde douleur face à la destruction d'un des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk, appelant une fois de plus la population à mettre fin à de telles actions. Il a souligné que les citoyens mécontents peuvent manifester librement, mais qu'ils ne devraient pas s'en prendre aux biens publics.