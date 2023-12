Ville de Thiès: Le projet de budget 2024 adopté pour un montant de 2 milliards 900 millions de francs CFA

Pour l'exercice 2024, le conseil municipal de la ville de Thiès compte accorder une importance particulière au centre de ladite ville à travers un programme de modernisation avec un budget qui s'élève à 2 milliards 900 millions de francs CFA. Face aux conseillers municipaux, le premier magistrat de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a fixé les objectifs de ladite institution municipale.



Pour ce faire, il a listé quatre grands projets dans l'investissement qui tournent autour de la réhabilitation de la place de France, la réhabilitation de la promenade des Thiessois, le projet du retour des feux de signalisation tricolores, la consolidation des bourses de formation pour la jeunesse de la cité du rail, le projet social concernant la prise en charge médicale concernant la signature de convention avec le Centre Hospitalier régional, l'hôpital Saint Jean de Dieu et l'hôpital 10 ème Dr Mamadou Bathily pour la prise en charge des soins sanitaires des familles qui viennent des couches défavorisées, pour une enveloppe de 100 millions de francs CFA.



En outre, l'éclairage public est pris en compte dans le budget. "L'année prochaine, nous voulons réhabiliter le réseau qui est au niveau des grandes artères", déclare - t - il.



Au cours de son intervention, l'édile a doté de tablettes numériques aux conseillers de la ville de Thiès. Ainsi, il n'a pas manquer de souligner la coopération entre la mairie de Thiès ville et Sébastopol, une ville touristique , située au Sud - Ouest de Moscou.



"Le conseil de ville a voté et adopté cet accord", annonce le président des FDS - Les Guelewaar. Pour lui, ce partenariat donnera des résultats.