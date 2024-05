Village de Doundé: 4 chauffeurs se relaient sur la jeune fille âgée de 22 ans

La machine judiciaire a été mise en branle contre les quatre chauffeurs, dont deux mariés, surpris en train de se relayer sur une fille de 22 ans dans une maison abandonnée au village de Doundé, dans la région de Matam.



En effet, cette histoire de moeurs opposant ces quatre chauffeurs du même village est loin de connaitre son épilogue. L'Observateur, qui donne l'information, précise que les quatre chauffeurs nient partiellement les faits à eux reprochés.



La semaine passée, de retour d'une soirée dansante, D. Ba et son copain sont surpris en cours de route par quatre hommes, rapporte la même source. L' amant de la jeune fille a pris la poudre d'escampette, laissant sa petite amie entre les mains des malfaiteurs.



Par conséquent, ces derniers entrainent D. Ba dans une maison abandonnée, la déshabillent, la ligotent, à tour de rôle, à des rapports sexuels. Au moment de l'action, la jeune fille a usé de ses cordes vocales pour alerter les riverains.



En outre, le vigile du marché de Doundé entend les cris provenant non loin dudit marché, il part avec sa lampe torche sur le lieu indiqué. Sur place, il trouve les quatre personnes déjà identifiées. Il s'agit de M. Ndiaye, A. Fall, A. Mbaye et I.Ndiaye.



Il a reconnu l'un des délinquants sexuels comme son voisin de quartier. Ils quittent les lieux, en laissant la jeune fille complètement nue sur place.



Après une plainte déposée à la Brigade de gendarmerie de Semme, les mis en cause , dont deux pères de famille ( I. Ndiaye et M.Ndiaye), ont été tous arrêtés et entendus sur fond de dossier.



Après la durée de leur garde à vue, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Matam. Pour rappel, le village de Doundé se trouve dans la commune d'Orkadjiéré.