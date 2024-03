(Vidéo) Déclaration du candidat Thierno Alassane Sall après avoir voté

Thierno Alassane Sall s’est adressé aux citoyens à sa sortie de son bureau de vote «Nous sommes présents un mois après la date normale de l’élection. Cela a été une situation éprouvante avec le Ramadan et une campagne écourtée. Aujourd’hui, c’est une journée historique parce que la souveraineté appartient au Peuple qui doit prendre son destin en main et faire le bon choix. On ne construit pas la paix sans la vérité. Franchement, tout de passe bien parce qu’on ne nous signale aucun incident. » Pour rappel Thierno Alassane a voté bureau de vote numéro 3 au centre El Hadji Aly Ba où on note 13 bureaux de vote et 7446 électeurs