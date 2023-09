Vaste opération de sécurisation : 678 personnes interpellées

Dans le cadre d'assurer la sécurité des personnes et des biens, une nouvelle vaste opération de lutte contre la délinquance a été déroulée dans la nuit du mercredi au jeudi, de 20h à 6 h. Plus de 600 policiers en tenue et en civil ont été déployés sur l’étendue du territoire national, lors de ce large ratissage. Cette vaste opération a permis d’interpeller 678 individus, dont 466 pour vérification d’identité, 131 pour ivresse publique et manifeste, 18 pour nécessité d’enquête, un pour détention de chanvre indien, sept pour détention et usage de chanvre indien, quatre pour détention et trafic de chanvre indien, six pour usage de produits cellulosiques, un pour faux et usage de faux, deux pour coups et blessures volontaires, deux pour conduite sans permis, deux pour rébellion à agent dans l’exercice de ses fonctions, un pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, un pour flagrant délit de vol, 23 pour racolage, un pour violence à ascendant, un pour filouterie de transport, un pour usurpation de fonction, deux pour vol, deux pour association de malfaiteurs et cinq pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social.