Valorisation du tissu africain : Thiès abrite la deuxième édition de l'atelier international de Batik

Rédigé le Samedi 29 Juin 2024

Dans le cadre de la valorisation du tissu africain avec le Batik qui est un procédé de teinture textile complexe et fascinant, le groupe Cadior Batik dirigé par l'artiste talentueux Joe Mansour, a initié à Thiès, la deuxième édition de l'atelier international de Batik "Thioup" en wolof. Toutes les régions du Sénégal sont représentées. La Gambie et la Sierra Léone ont participé cette année à cet atelier de formation. C'est l'occasion pour les pays de la sous - région qui ont pris part à cette session d'avoir des échanges avec les acteurs et bénéficier des connaissances sur ce tissu artisanal dessiné à la main. L'objectif de cet atelier est de favoriser la promotion et la consommation de nos produits locaux. En outre, l'Association des handicapés moteurs était l'invitée d'honneur pour cette deuxième édition. Profitant de l'occasion, l'initiateur a interpellé les autorités locales d'accompagner cette initiative qui est importante pour la population. D'autant plus que dans les techniques de création de Batik, les tissus arborent souvent différentes couleurs et représentent des scènes de vie ou des motifs géométriques