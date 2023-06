Urgent: Les députés Massata Samb et Mamadou Niang libérés

Les députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang , arrêtés il y a six ( 6) mois après avoir frappé leur collègue Amy Ndiaye Gniby, députée de la région de Kaffrine, tombée enceinte au moment des faits, viennent d'être libérés.



En outre, ils ont été condamnés en janvier dernier lorsqu'ils ont purgé une peine de prison ferme de six mois et selon nos sources, ils devront verser 5 millions de Fcfa à la partie civile.