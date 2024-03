Université Cheikh Anta Diop de Dakar: Le Campus social sera livré aux étudiants le 21 mars prochain

Jeudi 21 mars prochain, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pourront à nouveau retrouver le Campus social. La Direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar ( Coud) a décidé d'ouvrir les portes du Campus.



Toutefois, la Direction précise que, conformément aux conclusions des Assises de l'Ucad confirmées par le Conseil d'administration, la réouverture est assortie d'un certain nombre de mesures.



"La suspension, jusqu'à nouvel ordre, des activités des associations communautaires, ethniques, culturelles, politiques et des mouvements citoyens, l'encadrement des activités des associations religieuse, l'obligation de détenir une carte de bénéficiaire des oeuvres sociales, l'application stricte des dispositions du règlement intérieur des cités universitaires", précise - t - on dans un communiqué rendu publique.



Pour rappel, la Direction a entamé, depuis le 31 janvier 2024, une vaste opération d'enrôlement des étudiants et de son personnel.