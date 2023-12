Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Forte Mobilisation pour la Reprise des Cours en Présentiel

Dakar, Sénégal – Dans un mouvement sans précédent, 168 enseignants-chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont lancé un appel vigoureux pour la reprise immédiate des cours en présentiel. Cette mobilisation fait suite à une période prolongée d'enseignement à distance, qui a suscité des inquiétudes quant à l'efficacité et à l'accessibilité de cette méthode d'apprentissage.

Les enseignants, issus de diverses disciplines, ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions de l'enseignement à distance sur la qualité de l'éducation et l'expérience d'apprentissage des étudiants. Ils soulignent que la fermeture prolongée des amphithéâtres et la dépendance à l'égard des cours en ligne ont créé des obstacles significatifs pour les étudiants, en particulier ceux qui manquent de ressources adéquates pour suivre les cours en ligne.



Dans une déclaration collective, les enseignants-chercheurs ont invité les étudiants à regagner les amphithéâtres et à reprendre les cours en présentiel. Ils ont également mis en garde contre toute entrave au travail du personnel enseignant et ont évoqué la possibilité de porter plainte contre l'État en cas de non-respect de cette demande.



Cette mobilisation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal, en particulier en ce qui concerne l'adaptation aux circonstances changeantes dues à la pandémie. Les enseignants insistent sur l'importance de maintenir un environnement d'apprentissage de qualité et accessible à tous les étudiants.



Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, face à cette situation, est appelé à prendre des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations des enseignants et des étudiants. La demande de reprise des cours en présentiel est un appel à une action urgente pour garantir la continuité et la qualité de l'éducation dans l'une des plus grandes universités du pays.