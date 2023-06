Université Cheikh Anta Diop : Pr Moussa Baldé annonce la reprise des cours "le plus rapidement possible"

A l' Université Cheikh Anta Diop les dégâts sont énormes au niveau des six facultés qui composent ce temple du savoir. A la Faculté des Lettres et Sciences humaines, médecine, des archives anciennes ont été complétement ruinées.



En effet, l' EBAD ( Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes) fait partie des saccages. Le chapiteau de 3000 places de la Faculté des sciences juridiques et politiques, le Cesti ( Centre d'études des sciences et techniques de l'information), au niveau du campus social, la direction du Coud a été calcinée, l' Acp ( agent comptable particulier, le cyber - espace Sinkou incendié.



Au niveau du campus pédagogique, l'Ucad II a été saccagé, plus de 30 véhicules ont été calcinés au campus pédagogiques dont un vingtaine de bus et mini - bus, entre autres.



Après avoir constaté les dégâts, Pr Moussa Baldé a soutenu que l'Université sénégalaise sera "résiliente". Selon lui, "Elle va continuer parce qu'on n'imagine pas être au Sénégal sans ces universités. J'ai instruit tous les recteurs de voir avec les autorités académiques et les collègues dont on a cassé les bureaux pour que, ensemble, tous les étudiants qui veulent étudier, les professeurs, entre autres, à reprendre les cours le plus rapidement possible"



Il poursuit : "Pour celà , des enquêtes seront faites et on verra quelle suite sera réservée à ceux -là", a annoncé le ministre de l'enseignement supérieur.