Une sieste est bénéfique pour le cerveau selon des chercheurs

Vendredi 23 Juin 2023

Selon des chercheurs de l'University College London, trouver régulièrement le temps de faire une petite sieste est bon pour le cerveau et permet de le garder plus gros plus longtemps.