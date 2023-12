Une partie de la CDAF de Thiès morcelée en parcelles

Rédigé le Jeudi 14 Décembre 2023 à 10:20 | Lu 51 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les femmes qui s'activent dans le domaine maraicher au niveau du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CDAF) de Thiès dénoncent la manière dont une partie de leur espace d'activités qui génère des revenus a été morcelée en parcelles. Très en colère, elles crient au scandale. Se sentant victimes de la boulimie foncière, elles ont fait face à la presse hier en arborant des brassards rouges pour montrer leur amertume. Pour cette situation, elles ont interpellé le Président de la République, Macky Sall et le ministre de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, Dr Fatou Diané Gueye de leur venir en aide. En outre, elles sont plus que jamais déterminées à poursuivre le combat pour obtenir enfin gain de cause et continuer à développer leurs activités.