Lors d'une cérémonie de remise d'une ambulance médicalisée, le maire de Ngoudiane, Mbaye Dione, a mis en évidence l'impact positif de sa politique axée sur l'intérêt général, soulignant le rôle crucial de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans le développement local.

M. Dione a exprimé sa gratitude envers le Forum civil pour son soutien continu et a remercié chaleureusement la société CSE pour sa générosité remarquable. CSE a offert une ambulance médicalisée d'une valeur de 13 millions de francs, en plus d'avoir financé une des plus grandes maternités du district, représentant un investissement de près de 50 millions de francs. Ces contributions essentielles illustrent l'importance de la collaboration entre la mairie et les entreprises locales pour améliorer la qualité de vie à Ngoudiane.



M. Mbaye Dione a également mis l'accent sur l'importance de l'accès aux soins médicaux de qualité pour sa communauté. En plus de l'ambulance, la mairie a distribué des médicaments d'une valeur de 7 millions de francs, financés en partie par les fonds propres de la commune et les fonds de dotation de l'État central.



Le maire a souligné son engagement envers la transparence dans la gestion des ressources communales. Il a fait référence à un rapport de la Cour des comptes qui confirmait la gestion transparente et responsable de la commune. Ce rapport est un témoignage de l'efficacité et de l'intégrité de la gouvernance sous sa direction.



M. Dione a insisté sur le rôle des entreprises locales dans le développement de la communauté, soulignant leur responsabilité à contribuer de manière significative au bien-être des habitants de Ngoudiane. La mairie encourage activement ces partenariats, visant à assurer que les investissements dans la région bénéficient directement à la population locale.



Le discours de M. Dione reflète un engagement profond envers le développement durable de Ngoudiane, démontrant comment une gouvernance transparente, conjuguée à une collaboration efficace avec le secteur privé, peut transformer positivement une communauté. Son approche axée sur l'intérêt général et la responsabilité sociale offre un modèle inspirant pour d'autres régions du Sénégal et au-delà.