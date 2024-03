Un réseau de prostitution démantelé aux Parcelles Assainies : le proxénète imitait des voix de femmes pour…

Un réseau de prostitution a été démantelé par les éléments de la Brigade des mœurs de Dakar. D'après nos sources , l’opération fait suite à des investigations menées sur internet, faisant état d’implantation de lieux de débauche. Dans le cadre de l’enquête, "un des policiers a appelé l’un des numéros affichés sur un site pornographique, se faisant passer pour un client. Le rendez-vous est ainsi fixé dans un appartement meublé aux Parcelles assainies. Sur place, deux travailleuses du sexe seront alpaguées en compagnie de D. Dia" rapporte notre source. Un autre homme a été rrêté pour proxénétisme et incitation à la débauche, ce dernier est menuisier métallique de profession. D’après les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause s’est lancé dans le proxénétisme, il y a sept mois, louant un appartement meublé à 15 000 F CFA, par jour. Dia avait aussi recruté plusieurs filles, qu’il payait 75 000 F CFA, la semaine, acheté cinq puces téléphoniques et payé pour une annonce sur un site pornographique. L’enquête a aussi dévoilé comment le mis en cause établissait le contact avec les clients. Selon la source, c’est le menuisier, lui-même, qui imitait une voix de femme et proposait 3 tarifs compris entre 5000 et 15 000 F CFA. Il pouvait ainsi gagner jusqu’à 130 000 F CFA, par jour. Depuis, il a amassé 2 millions. Jugé hier, le prévenu a tout avoué. Mais, se défend-il, il ne savait pas que l’activité qu’il menait était « interdite par la loi. » Finalement, a été condamné à 1 an dont 3 mois ferme de prison et à payer une amende de 200 000 F CFA. Le Procureur avait requis 6 mois ferme.