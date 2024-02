Un homme battu à mort par son neveu à Mbirkilane

À Mbirkilane, un homme a battu à mort son neveu âgé de 12 ans. Seneweb revient sur le film du drame. Les faits se sont déroulés mardi dernier. Piqué par on ne sait quel démon, A. Guèye a pris une corde pour infliger une correction à son neveu, élève coranique âgé de 12 ans. Des sources proches de la famille renseignent que l'enfant s'en est sorti avec des blessures au dos et au visage. Le lendemain, le talibé a eu des difficultés respiratoires. Malheureusement, il est décédé au cours de son évacuation dans une structure sanitaire à Birkelane. Mis au courant des faits, le commandant Abdoulaye Samba Bâ et ses hommes ont procédé à l'interpellation du mis en cause. Interrogé sur procès-verbal, l'oncle de l'enfant a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Malgré le désistement des parents de la victime, A. Guèye a été déféré par la brigade territoriale de gendarmerie de Birkelane hier pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.