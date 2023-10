Un corps sans vie retrouvé dans un puits à Maristes

corps sans vie a été retrouvé dans un puits aux Maristes. D'après Libération, qui donne l'information, la découverte macabre a été faite plus précisément derrière la cité Belle vue, en face de l'autoroute. Selon libération, le corps de la victime, de sexe masculin et âgée d'une trentaine d'années, était dans un état de putréfaction très avancée. La dépouille a été inhumée au cimetière de Hann Bel Air après les constat d'usage et l'autorisation des autorités judiciaires compétentes.