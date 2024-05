Un cas de la fièvre hémorragique Crimée - Congo découvert à Bokidiawé

Un cas de la fièvre hémorragique Crimée - Congo a été découvert au village de Bokidiawé, dans la région de Matam, a informé hier jeudi, le médecin - chef du district sanitaire de Matam, Docteur Alioune Mbacké.



Il a fait cette révélation lors d'une visite au domicile du malade, à Bokidiawé, accompagné d'une délégation composée du chef du Service régional de l'Elevage, du Commandant de la Brigade d'Hygiène et du point focal de l'Agence régionale de la santé, informe notre source.





"C'est ce lundi que nous avons reçu un courriel du ministère de la Santé et de l'action sociale, à travers la Division de la surveillance épidémiologique qui nous faisait état d'un cas positif de la fièvre hémorragique Crimée - Congo dans la région de Matam", a expliqué le médecin - chef.



Selon les sources de l'Aps, une équipe a été rapidement mobilisée et s'est déplacée sur le lieu pour "s'enquérir de la situation afin de voir le cas à travers la patiente qui a été dépistée positive pour sa prise en charge optimale". Selon le médecin - chef "pour le moment, seul quatre cas ont été découverts au Sénégal, dont deux à Kaolack et un à Dakar", ajoute - t -il