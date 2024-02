Un Sénégalais arrêté à New York pour avoir logé 87 migrants dans son sous-sol

Dans un rebondissement choquant à New York, I. S, propriétaire d'un commerce dans le quartier de Queens, a été appréhendé pour avoir hébergé clandestinement 87 migrants dans le sous-sol de son immeuble. Les migrants, tous sénégalais, versaient mensuellement 300 dollars chacun, totalisant une somme considérable pour le logement et la nourriture.



Selon les autorités locales, cette activité aurait rapporté a I. S plus de 300 000 dollars annuellement, soit près de 200 millions de francs CFA. La découverte a été faite lorsqu'un appel au 911 concernant une congestion dans la cour du bâtiment a conduit à une inspection approfondie.



Les migrants ont été transférés dans un refuge du Bronx après qu'un ordre d'évacuation pour des raisons de sécurité a été émis concernant le bâtiment. Les pompiers ont constaté que, faute de lits suffisants, les migrants se relayaient pour dormir.



I.S a nié les accusations, affirmant que la ville de New York prétendait ne pas avoir de place pour ces personnes, ce qu'il conteste vivement.