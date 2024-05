Un Autre Club Saoudien Vise Sadio Mané pour ses Ambitions en Arabie Saoudite

Al Qadisiya, promu en Saudi Pro League, affiche de grandes ambitions. Sous la direction de Michel, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, et soutenu par le géant pétrolier Aramco, le club promet de construire une équipe à la mesure de ses ambitions.



Sadio Mané dans le viseur d'Al Qadisiya pour leur projet ambitieux



Selon des sources relayées par Aawsat et confirmées par AS, le coach espagnol vise le recrutement de Sadio Mané, attaquant d’Al-Nassr. À 32 ans et sous contrat jusqu’en 2026, Mané est l'une des stars de la ligue saoudienne, correspondant au projet ambitieux d'Al Qadisiya. La position du Sénégalais reste à déterminer."