USA: Henry Kissinger décédé à l'âge de 100 ans

Henry Kissinger, diplomate américain implacablement ambitieux dont la promotion sans vergogne de la puissance américaine brute a contribué à façonner le monde de l’après-Seconde Guerre mondiale, est décédé mercredi, a annoncé son cabinet de conseil. Il avait 100 ans.

Kissinger, sans doute le secrétaire d’État le plus identifiable des temps modernes, est décédé à son domicile dans le Connecticut, a annoncé Kissinger Associates, grâce auquel le défunt diplomate s’est enrichi en aidant les entreprises pendant des décennies après sa carrière gouvernementale.

Il était indiqué que la famille de Kissinger organiserait des funérailles privées, avec un service commémoratif qui aurait lieu plus tard à New York, où Kissinger a grandi après que sa famille juive ait fui l’Allemagne nazie.

La déclaration ne précise pas la cause du décès. Kissinger était resté actif même en tant que centenaire, se rendant en Chine en juillet pour rencontrer le président Xi Jinping.

La Chine constitue l’un des héritages les plus durables de Kissinger. Dans l’espoir de bouleverser la lutte de la guerre froide contre l’Union soviétique, Kissinger a secrètement contacté Pékin, culminant avec une visite historique du président Richard Nixon en 1972 et plus tard avec l’établissement de relations américaines avec ce pays alors isolé, qui est devenu le premier pays du monde. deuxième économie mondiale et concurrent croissant de Washington.

Alors que Kissinger était méprisé dans une grande partie du monde, l’ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a qualifié Kissinger de « vieil ami le plus précieux » et sa mort de « perte énorme pour nos pays et le monde ».

Kissinger chez lui a également bénéficié de la déférence de la part du courant politique dominant, le secrétaire d’État sortant Antony Blinken, membre du Parti démocrate rival, assistant à la fête de son 100e anniversaire à New York.

« L’Amérique a perdu l’une des voix les plus fiables et les plus distinctives en matière de affaires étrangères avec le décès d’Henry Kissinger », a déclaré l’ancien président George W. Bush, un républicain, dans un communiqué.

Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix pour les négociations visant à mettre fin à la guerre du Vietnam, même si le conflit n’a pas pris fin immédiatement et que son homologue nord-vietnamien, Le Duc Tho, a refusé d’accepter le prix.

Après que le scandale du Watergate ait fait tomber Nixon, Kissinger a servi sous la direction de son successeur, Gerald Ford. Dans un arrangement sans précédent reflétant son influence, Kissinger a exercé simultanément les fonctions de secrétaire d’État – le plus haut diplomate du pays – et de conseiller à la sécurité nationale, le bras droit du président.

Même si les dons intellectuels de Kissinger ont été reconnus à contrecœur, même par ses détracteurs, il reste profondément controversé pour sa philosophie impitoyable de la realpolitik – le calcul froid selon lequel les nations poursuivent leurs propres intérêts par le pouvoir.

Des documents déclassifiés ont montré que Kissinger avait donné sa bénédiction à l’affaiblissement du président marxiste élu du Chili, Salvador Allende, et au coup d’État de 1973 du général Augusto Pinochet.

Kissinger a également soutenu l’Indonésie, un proche allié anticommuniste, lors de la prise du Timor oriental en 1975. Plus de 100 000 Timorais de l’Est sont morts depuis le début de l’invasion – lancée un jour après que Kissinger et Ford ont rencontré le dirigeant indonésien Suharto – jusqu’à la fin de l’Indonésie. son occupation en 1999.

Kissinger a également fermé les yeux sur les atrocités de masse perpétrées au Pakistan lorsque le Bangladesh a obtenu son indépendance en 1971, estimant que l’intérêt américain était de maintenir Islamabad comme intermédiaire discret avec la Chine.

Cherchant à se retirer du Vietnam, mais avec une main plus forte à la table des négociations, Nixon et Kissinger autorisèrent une campagne de bombardement secrète entre 1969 et 1970 au Laos et au Cambodge visant à perturber le mouvement rebelle au Sud-Vietnam.

Les bombardements n’ont pas stoppé l’infiltration, mais ils ont tué des milliers de civils et contribué à engendrer le génocide des Khmers rouges.

Kissinger s’est également montré peu préoccupé par Chypre lorsque la junte militaire grecque a destitué le dirigeant élu, l’archevêque Makarios, et que la Turquie a envahi l’île, qui reste divisée en 1974.

Mais Kissinger n’a jamais été confronté à de graves problèmes juridiques, un juge américain ayant rejeté en 2004 une poursuite liée à l’assassinat du chef de l’armée chilienne.

Kissinger a été applaudi par tout le spectre politique américain après la guerre du Yom Kippour en 1973, grâce à ses négociations intensives entre Israël et les États arabes qui ont fini par définir la diplomatie de la navette.

Il a réussi à séparer les puissances arabes de leur patron soviétique, assurant ainsi aux États-Unis le rôle de principal médiateur et garant de la sécurité dans la région.

Avec ses lunettes épaisses et sa voix grave et monotone qui ne perdait jamais une touche de son allemand natal, l’universitaire immigré devenu initié ultime est devenu immédiatement reconnaissable et même un sex-symbol improbable, fréquentant des femmes célèbres. Kissinger a parlé de sa réputation avec une réponse classique de la realpolitik : « Le pouvoir est l’aphrodisiaque ultime. »

Il laisse dans le deuil son épouse Nancy depuis près de 50 ans, deux enfants d’un précédent mariage et cinq petits-enfants. AFP