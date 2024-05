UADB : Les étudiants de Koungheul dénoncent leurs conditions de vie précaires

Dans un communiqué, les étudiants originaires de Koungheul inscrits à l’Université de Bambey ont exprimé leur mécontentement face aux difficultés qu'ils rencontrent. Avec un effectif de plus de 100 étudiants, ils sont contraints de trouver des solutions d’hébergement précaires. Ils lancent un appel aux autorités départementales pour améliorer leur situation difficile.



'Les étudiants sont confrontés à de nombreux obstacles, tels que le coût élevé des logements et la précarité alimentaire. L’Université de Bambey ne dispose que de quatre pavillons, ce qui rend impossible le logement de tous les étudiants. C'est pourquoi tous les étudiants de Koungheul à Bambey sont regroupés dans une maison pour vivre ensemble,' indique leur communiqué.



Les étudiants de Koungheul, dans la région de Kaffrine, sollicitent l’aide des autorités. 'En urgence, nous vous informons que les étudiants de Bambey vont bientôt devoir quitter leurs logements faute de ressources pour payer les loyers. Il est temps de reconnaître et de remédier aux mauvaises conditions de vie auxquelles les étudiants sont confrontés,' ajoutent-ils.