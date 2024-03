Triomphal retour pour le professeur Y Coly à Thiès, acclamé par une foule en liesse

Le professeur de français Y Coly, du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, a été accueilli avec enthousiasme ce jeudi 29 février lors de son retour au lycée, après avoir été détenu à Dakar depuis juin. Son arrestation faisait suite à une tentative des militants de l'ex-Pastef/Les Patriotes de lever le blocus devant la maison de leur leader à la cité Keur Gorgui.



Ng Diouf, professeur d'EPS et co-détenu de Y Coly, a également été libéré. Tous deux avaient été emprisonnés à la maison d'arrêt et de détention de Rebeuss avant leur libération.



À son arrivée au lycée, une foule immense l'a accueilli, exprimant leur joie par des chants de victoire, démontrant ainsi l'affection et le soutien de la communauté scolaire envers le professeur.