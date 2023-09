Tremblement de terre au Maroc : Le bilan est monté à 1037 morts

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi est monté à 1 037 morts, selon les informations du ministère de l'intérieur.. La secousse a également fait 1 204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », a indiqué le ministère dans un communiqué. Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés. Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. Plus d'un tiers des morts (394) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (271) plus au sud, a précisé la même source.