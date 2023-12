Travaux d'infrastructures routières à Thilmakha : Le FERA investit près de 500 millions de F CFA

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais du Directeur général du Fonds d'entretien routier autonome (FERA) a procédé, jeudi 30 novembre 2023, à Thilmakha, commune située dans le département de Tivaouane, à la visite de ces chantiers de construction d'une piste de 8, 6 Kilomètres reliant l'axe routier Thilmakha, Digne et Yew et d'une voirie dans cette commune éponyme. D'un montant d'investissement de 500 millions de francs CFA au total, ces travaux vont créer une mobilité optimale des usagers dans la contrée du Cayor des profondeurs.



"Les travaux seront livrés normalement d'ici un mois. Ils permettent de désenclaver la commune de Thilmakha, et de développer la production agricole au niveau de cette collectivité territoriale", a annoncé Pape Ibrahima Faye , DG du FERA. En outre, un projet de 2 kilomètres de voiries en pavés , a été prévu dans cet axe stratégique dans la commune de Thilmakha.



Par la même occasion, l'édile de la commune , Cheikh Ibra Ndiaye, a dit toute sa satisfaction pour la réalisation de ces chantiers dans le cadre du programme spécial de désenclavement des localités du pays, notamment dans le Cayor des profondeurs.



Il a remercié le Président Macky Sall qui a accordé une importance capitale dans toutes les communes du département de Tivaouane dans ses projets et programmes pour l'émergence de cette zone géographique pleine de ressources économiques, culturelles, entre autres.