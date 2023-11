Transition Administrative Majeure à Thiès : Omar Mamadou Baldé et Mame Less Cabou aux Commandes

Passation de Service à Thiès : Moussa Diagne Passe le Flambeau à Mame Less Cabou

Un Moment Historique pour Thiès

Dans une ambiance solennelle et chargée d'émotions, la ville de Thiès a été témoin d'un événement administratif marquant : la passation de service entre l'ancien préfet, Moussa Diagne, et son successeur, Mame Less Cabou. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités de haut rang, notamment le Gouverneur de Thiès, Omar Mamadou Baldé, et le maire de Thiès, Babacar Diop.

L'Adieu de Moussa Diagne

Dans son discours d'adieu, Moussa Diagne a souligné les défis relevés et les progrès accomplis sous son mandat, notamment la gestion de la pandémie de COVID-19 et divers enjeux politiques et sociaux. Il a exprimé sa gratitude envers Allah, le Président de la République Macky Sall, et tous ceux qui l'ont soutenu dans ses fonctions.

L'Ère de Mame Less Cabou

Mame Less Cabou, le nouveau préfet, a été accueilli avec des attentes élevées. Dans son discours inaugural, il a exprimé son engagement à servir avec dévouement et à relever les défis futurs, soulignant l'importance de la collaboration avec les autorités locales et régionales.

Les Paroles du Gouverneur Omar Mamadou Baldé

Le Gouverneur Omar Mamadou Baldé a joué un rôle crucial dans la cérémonie. Dans ses propos, il a salué les réalisations de Moussa Diagne, soulignant sa contribution significative au développement de Thiès. Il a également exprimé sa confiance en Mame Less Cabou, le décrivant comme un fonctionnaire compétent et expérimenté.

En conclusion, ce changement de préfet marque un tournant prometteur pour Thiès. Mame Less Cabou, avec le soutien du Gouverneur Omar Mamadou Baldé et d'autres autorités, se voit confier la mission de mener Thiès vers de nouveaux sommets de progrès et de prospérité.