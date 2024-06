Transfert Officiel : Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid

Le Real Madrid a officiellement annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs. Le club espagnol a confirmé la signature de l'attaquant français âgé de 25 ans. Mbappé, qui compte 77 sélections en équipe nationale et a inscrit 46 buts, était en fin de contrat avec le PSG.



Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, la même année que Neymar, Mbappé avait prolongé son contrat jusqu'en 2024, déclinant ainsi l'année supplémentaire en option.



Après avoir été libre de tout contrat, Mbappé avait annoncé son départ aux dirigeants du PSG cet hiver, avant de le confirmer publiquement le 10 mai via une vidéo.



Son transfert au Real Madrid, récemment sacré champion d'Europe pour la 15e fois, représente une étape logique dans sa carrière. Le champion du monde 2018 a toujours exprimé son désir de jouer pour le plus grand club du monde, et ce rêve se réalise aujourd'hui. Après des passages à l'AS Monaco (2013-2017) et au PSG (2017-2024), Mbappé s'apprête à découvrir un nouveau championnat, la Liga, et à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.