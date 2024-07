Tragique collision entre Ngaye et Tivaouane : 2 décès et de nombreux blessés graves (bilan provisoire)

Hier soir, un grave accident de la route a eu lieu entre Ngaye et Tivaouane. Un bus, après une collision avec un véhicule 4x4, a terminé sa course contre un arbre après avoir perdu un pneu. Ce bus, en route pour Keur Momar Sarr Wallo, transportait plusieurs passagers. Le bilan actuel fait état de 2 morts et de nombreux blessés. Pendant le transfert des victimes à l'hôpital de Tivaouane, une ambulance a également été impliquée dans un accident, provoquant deux fractures chez le brancardier.