Tragique accident de la circulation entre Ngaye Mékhé et Kébémer: 12 morts et plusieurs blessés graves

Rédigé le Mardi 30 Juillet 2024 à 10:25 | Lu 104 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Un accident de la circulation d'une rare violence s'est produit hier vers 9 heures 30 minutes et 10 heures sur l'axe Ngaye Mékhé (département Tivaouane) et Kébémer (région de Louga). Ce terrible accident a fait 12 morts et plusieurs blessés graves. Un camion et un minibus sont entrés en collision. Le drame survient une semaine après l'accident de Ndouloumadji ( région de Matam) faisant six morts et des blessés graves. D'ailleurs, le ministre El Malick Ndiaye , lors de son passage sur le lieu indiqué devant la presse, a annoncé de nouvelles mesures fortes. "Nous allons être beaucoup plus durs dans les sanctions", annonce - t - il avec fermeté. Notre envoyé spécial, Thierno Aboubacry Hann était sur les lieux du drame pour recueillir quelques avis des riverains ou passagers.