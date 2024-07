Tragique Accident de Charrette à Dahra : Un Enfant de 12 Ans Perd la Vie

Un enfant de 12 ans a tragiquement perdu la vie mercredi, aux alentours de 16 heures, dans un accident de charrette survenu dans la commune de Dahra Djolof, selon des sources sécuritaires rapportées par l'APS.



Habib Faye, commandant du centre de secours des Sapeurs-pompiers de Dahra Djolof, a déclaré que l’enfant, élève d'une école coranique, était assis sur une charrette tirée par un cheval. L'animal, pris de panique, a dévié de sa trajectoire et la charrette a terminé sa course sur les trottoirs.



"L'accident s'est produit sur la route nationale reliant Dahra à Linguère, près du stade Bassirou Sidy Ndiaye," a précisé Faye. Le cheval paniqué a provoqué la sortie de route et le renversement de la charrette sur l'enfant, qui est décédé sur le coup.



Les gendarmes ont été envoyés sur les lieux pour enquêter sur les circonstances précises de l'accident. Le corps de l’enfant a été transporté à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.