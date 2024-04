Tragédie sur les plages : Découverte de 7 corps par les maîtres-nageurs

Les noyades continuent de faire des victimes. Cette fois-ci, ce sont deux élèves du collège qui sont portés disparus. Selon le président des maîtres-nageurs, Ibrahima Fall, sept personnes ont perdu la vie récemment. Hier, deux jeunes écoliers ont perdu la vie sur la plage de Gadaye.



La gravité de la situation pousse Ibrahima Fall à alerter les parents et les enseignants sur les heures de pause des élèves.



Il demande aux autorités compétentes d'intervenir en formant et recrutant des jeunes maîtres-nageurs pour surveiller les plages, rapporte "Rewmi".



Ce matin, deux corps ont été retrouvés et transportés à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye."