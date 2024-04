Tragédie sur la route Louga-Dahra : Une fillette de sept ans perd la vie dans un accident de la circulation

Une tragédie s'est déroulée hier, samedi 13 Avril, aux alentours de dix heures sur la route Louga-Dahra, près de l'entrée du village de Thila dans la commune de Thiaméne–Pass (département de Linguère).



Un véhicule tout-terrain, en provenance de Louga en direction de Dahra et conduit par Hamady Sow, a mortellement percuté une fillette nommée Fatou Sall, âgée de sept ans et élève en classe de CP à l'école élémentaire de Melakh, un village situé à huit kilomètres de Thila.



L'accident s'est produit lorsque le chauffeur a tenté d'éviter un autre véhicule venant en sens inverse, perdant ainsi le contrôle du volant et heurtant violemment la fillette qui traversait la chaussée avec ses camarades, de gauche à droite.



L'impact fut si violent que la victime a été projetée à plus de trois mètres de la route.



Les autorités, informées de l'accident, ont dépêché sur place les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Dahra.



Après constat, le corps sans vie de la fillette a été transporté à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra.



Le chauffeur, Hamady Sow, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire.



Selon une source familiale, la petite victime, élève en CP au village de Mélakh, était venue à Thila pour passer les fêtes de Pâques auprès de sa grand-mère."