Tragédie sur l'autoroute : Un douanier parmi les deux victimes fatales

Ce matin, aux alentours de 5 heures 10, un tragique accident a endeuillé l'autoroute près de la bretelle de Hann Maristes. Deux personnes, dont un douanier, ont perdu la vie dans un choc d'une violence inouïe.



L'accident a été déclenché par un camion en panne d'arrêt d'urgence, créant ainsi une scène désastreuse. Le douanier T.A.D, accompagné de son ami A.N, a été impliqué dans la collision avec le camion, qui circulait sur l'axe Dakar-Patte-d'oie. Malheureusement, aucun des deux occupants du véhicule n'a survécu à l'impact dévastateur.



Le chauffeur du camion, B.S.S, a avancé comme explication que le vent avait renversé la balise de protection qu'il avait placée. Toutefois, la véracité de cette déclaration reste à déterminer, et le conducteur devra rendre des comptes devant la justice. Selon les informations relayées par Seneweb, B.S.S a été appréhendé par la Section des accidents et des préventions routières de Dakar afin de mener une enquête approfondie sur les circonstances de cet accident tragique.