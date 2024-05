Tragédie sur l'Autoroute de l'Avenir : Un accident impliquant un véhicule 'Allô Dakar' fait un mort et trois blessés

Ce matin, un tragique accident a eu lieu sur l'autoroute de l'Avenir, entre Khombole et Thiès, impliquant un véhicule particulier couramment appelé 'Allô Dakar', en provenance de Touba pour Dakar. Le véhicule transportait quatre passagers au moment de l'accident, qui a entraîné la mort d'une personne et blessé trois autres.



Selon les informations rapportées par "Seneweb", l'accident s'est produit vers 6 heures du matin. Les sapeurs-pompiers ont rapidement réagi et ont transporté la personne décédée ainsi que les trois blessés à l'hôpital régional de Thiès.



D'après une source , l'éclatement d'une des roues du véhicule serait à l'origine de cette tragédie.