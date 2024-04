Tragédie maritime au large du Mozambique : Près de 100 morts dans un naufrage

Les opérations de recherche sont en cours depuis le naufrage d'un bateau de pêche transportant 130 personnes au large du Mozambique, survenu dimanche. Les rapports provisoires indiquent qu'au moins 94 personnes sont décédées, selon Reuters, tandis que l'AFP mentionne 96 morts.



Selon Reuters, Lourenco Machado de l'Institut du transport maritime (Intrasmar) a confirmé lundi que 94 personnes, y compris des enfants, ont péri dans la tragédie, tandis que 26 sont toujours portées disparues. Il a souligné que le navire surchargé n'était pas autorisé à transporter des passagers.



D'autre part, Silverio Nauaito, administrateur de l'île où s'est produit le naufrage, a rapporté à l'AFP que cinq autres corps ont été retrouvés, portant le bilan à 96 morts, dont trois enfants. Onze survivants ont été secourus.



La majorité des passagers tentaient de fuir en raison de fausses informations sur une épidémie de choléra, semant la panique. Le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres du monde, a enregistré près de 15 000 cas de choléra et 32 décès depuis octobre dernier, principalement dans la province de Nampula.



Une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances du naufrage.



Le bateau se dirigeait vers l'île de Mozambique, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et ancienne capitale de la colonisation portugaise en Afrique de l'Est."