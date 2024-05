Tragédie aux Parcelles : Un décès suite à un accident causé par des adolescents sans permis

Une série d'actions imprudentes a entraîné le décès tragique d'une personne à l'unité 15 des Parcelles Assainies, le dimanche 19 mai 2024. L'incident a débuté lorsque la fille d'une famille a subtilisé les clés de la voiture de sa mère. Elle a ensuite passé le volant à une personne non autorisée à conduire. Accompagnée d'un passager à l'arrière, la jeune conductrice a ignoré les dangers inhérents à une telle conduite irresponsable.



Alors qu'ils roulaient à grande vitesse, l'accident s'est produit inévitablement. Un piéton, se tenant sur le trottoir en attendant d'être récupéré par son épouse, a été violemment percuté par la voiture. L'impact a été si violent qu'il a été traîné sur plusieurs mètres, subissant des blessures graves. Ses côtes, sa jambe et son bras ont été fracturés, le plongeant dans une douleur insupportable.



La mort a plongé sa famille dans une profonde détresse et a soulevé des interrogations sur la responsabilité parentale et les dangers de la conduite sans permis. En effet, les personnes impliquées font face à des accusations graves et sont actuellement en détention provisoire.