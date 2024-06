Tragédie à Vélingara : Un Mort lors de Conflits entre Communautés Religieuses

Un tragique incident s'est produit lundi à Madina Gounass, dans le département de Vélingara, où une personne a perdu la vie suite à des affrontements entre deux communautés religieuses, selon des sources fiables.



Les hostilités ont éclaté à la fin de la prière de Tabaski, alors que le Khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, retournait chez lui entouré de ses disciples.



Des membres d'une autre communauté religieuse auraient attaqué la procession, déclenchant des violences.



Des témoins rapportent que des maisons ont été ciblées, des commerces vandalisés et des véhicules endommagés.



La victime, de retour des champs, a été attaquée par un groupe d'individus, a indiqué une source administrative.



La gendarmerie, intervenant rapidement, a effectué plusieurs arrestations et a renforcé la sécurité à Madina Gounass. Le gouverneur de la région de Kolda, Saer Ndaw, et le Préfet de Vélingara se sont rendus sur les lieux.



Le Khalife de Madina Gounass, par l'intermédiaire de son porte-parole, a appelé au calme et à la paix.