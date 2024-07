Tragédie à Thiaroye-sur-Mer : Trois enfants retrouvés morts dans une voiture

Mardi matin, Baye Daouda Diop, Mamadou Mar, et Maimouna Niang, âgés respectivement de 5 et 4 ans, ont été retrouvés morts dans un véhicule en panne. Cette tragédie a plongé leurs familles et la communauté de Santhiaba à Thiaroye-sur-Mer dans une profonde tristesse.

Senego TV a rencontré les parents des jeunes victimes, dévastés par cette perte. Tous trois enfants appartenaient à la même famille, aggravant encore plus le chagrin collectif dans le quartier.