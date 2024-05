Tragédie à Saint-Louis : Deux enfants meurent dans l'effondrement d'une dalle

Dans le quartier de City Niakh à Saint-Louis, une communauté est en deuil suite à la perte tragique de deux enfants, victimes de l'effondrement d'une dalle dans une maison.



Cet incident, survenu tôt ce samedi matin, plonge la ville dans la tristesse et soulève des préoccupations quant à la sécurité des habitations vétustes dans les zones urbaines.



La tragédie s'est déroulée alors que les résidents envisageaient déjà de déménager en raison de l'état avancé de délabrement de leur domicile. Selon les témoins, le drame s'est produit vers 06 heures du matin.



Les deux jeunes filles, âgées de quatre et six ans, étaient présentes avec leur mère au moment de l'effondrement et ont perdu la vie instantanément. La mère, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins."