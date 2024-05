Tragédie à Médina Yoro Foula : Un jeune perd la vie lors d'une soirée dansante

Dans les villages de Sinthiang Malafi et de Thiamène, situés dans la commune de Dinguiraye, le département de Médina Yoro Foula a été le théâtre d'un événement tragique lors d'une soirée dansante. Ce qui aurait dû être un moment de joie et de divertissement s'est transformé en cauchemar lorsque des affrontements ont éclaté entre différents groupes de jeunes, plongeant la fête dans le chaos. Malheureusement, cette altercation a entraîné la perte d'une vie.



La victime, célibataire et sans enfants, originaire du village de Sinthiang Malafi, a été mortellement poignardée au niveau du thorax lors de la bagarre, perdant la vie sur le coup, selon les informations de Seneweb.



Les autorités locales ont rapidement réagi à l'incident, avec l'intervention des éléments de la brigade de gendarmerie de Médina Yoro Foula sur les lieux pour enquêter et procéder à des arrestations. Une enquête est en cours pour identifier et appréhender l'auteur de cet acte tragique.



Le corps de la victime a été transporté au district sanitaire de Médina Yoro Foula pour les procédures légales avant son inhumation, laissant derrière lui une communauté en deuil et des questions sans réponse.