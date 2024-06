Tragédie à Linguère : Mort d'un homme dans un éboulement à la carrière de Gassane

Un homme d'environ quarante ans a perdu la vie dans un éboulement survenu dimanche à la carrière de la commune de Gassane, dans le département de Linguère, selon plusieurs sources concordantes.



Selon Abdou Yama Samb, professeur de lettres au lycée de Gassane, l'accident s'est produit lors d'une opération d'extraction.



Des témoins ont rapporté que des jeunes, équipés de charrettes, étaient présents près des dunes de la carrière pour extraire du sable destiné à la construction. Alors que certains ouvriers étaient à l'intérieur des excavations, d'autres tentaient de charger la charrette depuis l'extérieur à l'aide d'une pique et d'une pelle. Malheureusement, l'une des dunes s'est effondrée, ensevelissant l'homme.



Les autres travailleurs ont rapidement alerté les habitants du village de Darou Salam, mais il était déjà piégé sous les décombres. Malgré l'intervention rapide des brigades de gendarmerie et des sapeurs-pompiers de Linguère, il n'a pas survécu. Son corps sans vie a été récupéré et transporté à la morgue de l'hôpital Magatte Lo de Linguère pour les besoins de l'enquête.



Cette tragédie a plongé la communauté de Darou Salam Diop dans une profonde consternation. Les autorités locales ont présenté leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.