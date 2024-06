Tragédie à Diourbel : Un délégué médical assassiné devant ses enfants

Ce dimanche soir, après la prière du crépuscule, un acte de violence choquant s'est déroulé à Diourbel. Un délégué médical a été brutalement assassiné alors qu'il rentrait chez lui du stade Elimanel Fall en compagnie de ses deux enfants, selon des sources de Seneweb.



Apparemment, un différend avec des jeunes participant à un rallye à vélo a dégénéré, et S. Niang a été frappé avec une brique, d'après les témoignages recueillis par les enquêteurs. Un de ses fils a également été blessé dans l'incident.



Les suspects ont réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des autorités.



Malheureusement, le délégué médical, une figure respectée dans le milieu sportif, n'a pas survécu à ses blessures, décédant lors de son transport à l'hôpital régional Heinrich Lükbe, selon les sources de Seneweb.



Le commissariat central de Diourbel a été alerté et a mobilisé ses forces sur les lieux du crime et à l'hôpital. Le commissaire Mor Ngom et ses hommes travaillent activement pour identifier et appréhender les responsables de ce crime atroce.