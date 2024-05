Trafic de peaux de léopards : Deux individus arrêtés à Kédougou

Le vendredi 24 mai, deux individus ont été arrêtés par les agents des Eaux et Forêts et de la Chasse et de la Police de Kédougou. Selon le document reçu, "ils étaient en possession de peaux d'espèces de faune. Ils transportaient sur eux un grand sac contenant plusieurs peaux de félins sauvages fraichement abattus, dont une peau de léopard, un animal sauvage hautement protégé par la loi au Sénégal comme la République de Guinée".



Le document ajoute : " Un des deux présumés trafiquants réside en Guinée tandis que son complice vit au Sénégal". Les faits qui leur sont reprochés au moment de leur présentation devant le Procureur de la République de Kédougou reposent sur la détention, la circulation, l'importation illégale et la tentative de commercialisation au Sénégal d'une peau fraiche de léopard chassé illégalement dans les forêts de la République de la Guinée.