Trafic de migrants : Deux frères surpris avec 13 voyageurs condamnés à 6 mois ferme

Les frères O. et S. Thiombane, domicili2s à Yenne, ont été condamnés, jeudi, à 2 ans dont 6 mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour trafic de migrants, rapporte le quotidien national Le Soleil dans sa parution du samedi 22 juillet.



Pêcheurs, ils préparaient un voyage clandestin à bord d'une pirogue pour 13 candidats à l'émigration clandestine. Selon les informations du quotidien Le Soleil, ils ont été surpris dans des chambres d'hôtel à Bargny d'où ils devaient partir. Face aux juges, ils ont soutenu qu'ils étaient de simples intermédiaires.



Il s'agit d'un certain Mawdo qui vit en et qui les avait chargés d'encaisser l'argent des candidats au voyage. Les frères avaient sur eux 3 millions de F CFA, saisis par la Police. Les clandestins leur ont remis des sommes d'argent allant de 250.000 à 300.000 F CFA à chacun.