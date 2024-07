"Tout n'a pas été fait dans l'intérêt du Sénégal" Dixit Le Ministre Birame Soulèye Diop aux ICS de Darou Khoudoss

La visite de Birame Soulèye Diop, Ministre de l'Énergie du pétrole et des mines, aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et à Diogo s'inscrit dans une mission de suivi et d’évaluation des activités industrielles et minières du pays. Cette mission, confiée par le Président de la République et le Premier Ministre, témoigne de l’intérêt particulier accordé aux secteurs des ressources pétrolières, minières et gazières.



Lors de cette visite de deux jours, le ministre a souligné l’importance de s’assurer que les informations disponibles sur papier correspondent à la réalité du terrain. Cette démarche n’est pas nouvelle, puisque des visites similaires ont déjà eu lieu à Matam, Somiva et Kédougou.



L’objectif principal de cette tournée était de vérifier la conformité des entreprises aux prescriptions légales. "L'exercice de l'activité économique s'inscrit dans un cadre organisé," a déclaré le ministre, insistant sur les obligations des entreprises envers leur capital humain et leur environnement. La loi sur le contenu local, par exemple, exige que les entreprises emploient des compétences locales et contribuent au développement de la communauté environnante.



Cependant, le ministre a noté des lacunes dans la conformité totale à la loi. Il a assuré que le gouvernement continuerait à travailler avec les entreprises pour les aider à se conformer aux régulations, tout en informant régulièrement le Président de la République, le Premier Ministre, et le peuple sénégalais sur les progrès réalisés.



Le ministre a également abordé l'impact environnemental de l'exploitation minière. Il a souligné la nécessité de mener des études d'impact et de respecter les mesures environnementales pour minimiser les perturbations causées aux populations locales. "Les populations ont raison de vouloir sentir l'impact positif des entreprises dans leur environnement," a-t-il déclaré.



En conclusion, le ministre Birame Soulèye Diop a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la transparence et la conformité dans le secteur minier et industriel. Cette démarche vise à transformer le Sénégal en un modèle de gouvernance transparente où chaque citoyen peut voir et comprendre ce qui se passe dans le pays.



La tournée se poursuivra avec d'autres visites prévues la semaine prochaine, toujours dans le même esprit de transparence et de conformité, pour le bénéfice de toute la nation sénégalaise.